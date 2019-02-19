الدهلكي: وزارة الإعمار وافقت على تسجيل 1700 قطعة أرض تم توزيعها في ديالى

2019/02/19 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

أعلن عضو مجلس

النواب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، موافقة وزير الاعمار والإسكان،

بنكين ريكاني، على تسجيل 1700 قطعة أرض تم توزيعها في المحافظة.

وقال الدهلكي،

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “لقاء جرى بينه وبين وزير الإسكان

والإعمار والبلديات، شهد بحث ملف قطع الأراضي البالغ عددها (١٧٠٠) قطعة، وزعتها الإدارة

المحلية في محافظة ديالى، دون محاضر كشوفات أصولية”.

واكد الدهلكي،

“موافقة ريكاني على تسجيل القطع، بعد الاتفاق على تخويل الإدارة المحلية في المحافظة

على أعداد محاضر كشوفات أصولية كواقع حال لتسجيلها القطع باسم شاغليها”.

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