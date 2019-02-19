عبدالمهدي يعزّي بذكرى استشهاد محمد الصدر

2019/02/19 | 21:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، حقيقة لقاء جرى بين زعيم التيار مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم.

وقال الزاملي، في تصريح خصّ به "بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تحدث

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، من إدراج العراق ضمن اللائحة السوداء أو "قائمة العار" التي تصدر عن الامم المتحدة سنويا بسبب شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر، فيما اشارت الى ان هذا الامر سيؤدي الى قطع

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة قيمتها 231 دولار لتجهيز الوزارة بـ6 الاف عجلة نوع "ميتسوبيشي" وشابها الفساد.

وقال المكتب الاعلامي للاسدي، في بيان، إن &

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