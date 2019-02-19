لقاء الصدر والعامري..الزاملي يكشف الحقيقة

2019/02/19 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن- بغداد كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، حقيقة لقاء جرى بين زعيم التيار مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم.وقال الزاملي، في تصريح ، إن “الأنباء التي تحدثت عن وجود لقاء جرى اليوم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري غير صحيح”.وأضاف “لا يوجد […]

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