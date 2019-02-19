عائلة احمد حسن البكر تقدم طلباً إلى الحكومة العراقية: لسنا مجرمين ولا إرهابيين!

2019/02/19 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر، الثلاثاء، عن تقديم أفراد من عائلته – بينهم اولاده- طلباً إلى الحكومة العراقية لاستثنائهم من قرار شملهم بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.وقال المصدر في حديث لـ “ناس” (19 شباط 2019) إن “مجلس الوزراء سبق أن اصدر في عام […]

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