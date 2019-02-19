العبادي يدعو للحفاظ على

2019/02/19 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعا زعيم ائتلاف "النصر"، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الى الحفاظ على استقرار محافظة كركوك وتجنيبها اي اشكالات.وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي، ان الاخير التقى اليوم محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري والوفد المرافق له .واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع في المحافظة في الجوانب الامنية والخدمية واستمرار التعايش السلمي بين مكوناتها لتقديم كل ما يخدم مواطنيها في الاعمار والخدمات".وتابع البيان ان العبادي "اكد اهمية الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيبها اي اشكالات تؤثر عليها وعلى سكانها باعتبارها من المحافظات التي تضم مختلف مكونات شعبنا والذي بعد مصدر قوة لها".

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