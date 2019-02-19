للمدخنين.. تحذير جديد وخطير لمرض لا تتوقعه

2019/02/19 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تدخين أكثر من 20 سيجارة يوميا يمكن أن يدمر الرؤية، ويؤثر بشكل مباشر على عملية تمييز الألوان والمعالجة البصرية.الدراسة أجراها باحثون بجامعة روتجرز الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Psychiatry Research) العلمية.وأوضح الباحثون، أنه وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 34.3 مليون […]

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