الشرطة الفرنسية تصيب مجرماً طعن اربعة من المارة في مرسيليا

2019/02/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، إن شخصا أصيب إثر إطلاق نار بمنطقة كانبيار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بالقرب من مركز للشرطة.وأضافت أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على شخص، إثر طعنه 4 من المارة بالمنطقة المذكورة.وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تحقيقا فتح في الغرض لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم.[…]

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