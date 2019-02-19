2019/02/19 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، على قرار إحالة معاون المدير الفني في شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، إلى لجنة صحية بسبب طلبه شراء سيارة فارهة لأغراض العمل، فيما أكدت

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