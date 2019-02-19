الكعبي يعلن عزمه استضافة القادة الأمنيين داخل قبة مجلس النواب

2019/02/19 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، عزمه استضافة القادة الأمنيين داخل قبة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

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