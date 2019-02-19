2019/02/19 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اجتماع رؤساء الكتل في برلمان كردستان، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، بدون اي نتيجة لتحديد اللجنة القانونية للبرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء اجتماع رؤساء الكتل في برلمان كردستان دون نتيجة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء اجتماع رؤساء الكتل في برلمان كردستان دون نتيجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).