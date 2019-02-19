التغيير يصف الاتفاق مع الديمقراطي

2019/02/19 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد عضو في الوفد المفاوض التابع لحركة التغيير لتشكيل حكومة اقليم كوردستان، ان الاتفاق بين الحركة والحزب الديمقراطي سيصب في مصلحة شعب كوردستان.

وكانت حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكوردستاني توصلا لاتفاق ثنائي للعمل على تشكيل حكومة اقليم كوردستان في تشكيلته التاسعة، صادق عليه المجلس القيادي للحركة امس الاثنين.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي عن العضو المفاوض في حركة التغيير دانا عبدالكريم قوله ان "الاتفاق بين الجانبين من اوله لاخره يصب في مصلحة شعب كوردستان"، مؤكدا انهم يريدون في هذه التشكيلة الجديدة تحسين معيشة مواطني الاقليم.

واضاف عبدالكريم ان "الجميع كانوا متفقين في الرأي على وجوب العمل لمأسسة الحكومة والكيانات السياسية في الاقليم وازدهار اقتصاد كوردستان".

وبشأن اتهام بعض الجهات لحركة كوران لمشاركتها في الحكومة الجديدة، اوضح ان "الحركة توصلت لاتفاق مع الديمقراطي وفقا لاستحقاقها الانتخابي، وتفضل ان يشارك الجميع فيها"، لافتا الى ان "هذا من حق الحركة وعلى الذين يعادونها ان يراجعوا سياستهم".

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