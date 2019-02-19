منظمة كاكائية : داعش هاجم قرية كاكائية و حرق المنازل أمام أنظار القوات المحلية

2019/02/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خانقين كشف رئيس منظمة “ميثرا” للتنمية والثقافة اليارسانية، رجب عاصي كاكه يي، اليوم الثلاثاء 19.02.2019 ، عن تعرض الكاكائين لهجوم من قبل “داعش” الإرهابي في مدينة خانقين وقال عاصي في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ان ، إن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي هاجموا قرية مبارك في تاريخ 02.02.2019 التي […]

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