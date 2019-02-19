دهوك:تسمم 27 طالباً وطالبة بحفل للتعارف

2019/02/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض 27 طالبا وطالبة، اليوم الثلاثاء، الى التسمم خلال حفل للتعارف في قضاء آميدي بمحافظة دهوك.

وقال مدير مستشفى آميدي، الدكتور محمد احمد، في تصريح صحفي، ان “المستشفى استقبل 27 من طلاب وطالبات كلية التربية لتسممهم بغاز مولدة كهربائية، كانت داخل قاعة احتفال التعارف في مدينة آميدي”.وأضاف، ان “الحالة الصحية للطلاب والطالبات مستقرة” مؤكداً ان “العديد منهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم”.





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