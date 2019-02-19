العراق يشارك باعمال الجلسة ٨١ للجنة النقل الداخلي المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاوربا

2019/02/19 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير النقل عبدالله لعيبي ،اليوم الثلاثاء، الوفد العراقي المشارك باعمال الجلسة ٨١ للجنة النقل الداخلي المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اوربا المنعقدة في جنيف.

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