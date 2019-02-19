مجلس الأمن الوطني يطمأن على الاجراءات المتخذة على الحدود مع سوريا

2019/02/19 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لمناقشة المواضيع الطارئة والمستحدثة والقضايا المطروحة على جدول اعماله.

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