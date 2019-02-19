التشكيلة الرسمية لمبارة برشلونة

2019/02/19 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليون الفرنسي، على ملعب أوليمبيك بارك، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجين.خط الدفاع: نيلسون سيميدو- لينجليت- جيرارد بيكيه- جوردي ألبا.خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- سيرجي روبرتو- إيفان راكيتيتش.خط الهجوم: لويس سواريز- ليونيل ميسي- عثمان ديمبلي.

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