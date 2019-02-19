بعد البريكي.. الإطاحة بتاجر مخدرات كبير في البصرة

2019/02/19 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على تاجر مخدرات كبير في المحافظة،" مبينة انه "حاول مهاجمة القوات الامنية بقنبلة يدوية.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح وبناءً على توجيهاته لتجفيف مصادر المخدرات وملاحقة مروجيها، وبعد ورود معلومات عن مكان تواجد احد اكبر تجار المخدرات في المحافظة على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة محافظة البصرة وقوات قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة".وأضاف انه "وبعد التحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة للإيقاع به وبعملية نوعية تم القاء القبض عليه بعد محاولته مهاجمة القوة المداهمة برمانة يدوية، الا ان المهنية العالية لرجال قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حالت دون إصابة ايا من رجال شرطة البصرة".وكانت قوة من شرطة البصرة قد أعلنت في 13 من شباط الجاري، إنتحار التاجر المعروف بـ"البريكي" بعد محاصرته ومحاولة إعتقاله في منطقة الحيانية وسط المحافظة ليطلق النار على نفسه ويكتب نهايته.وعثرت القوة الأمنية بحوزة "البريكي" على مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.انتهىبواسطة..



معتز الحبيب

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