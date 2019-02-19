تحذير جديد وخطير لمرض لا تتوقعه

2019/02/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تدخين أكثر من 20 سيجارة يوميا يمكن أن يدمر الرؤية، ويؤثر بشكل مباشر على عملية تمييز الألوان والمعالجة البصرية.

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