المكتب الاعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية يصدر بيانا توضيحيا حول ملابسات عقد شراء العجلات

2019/02/19 | 22:17

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اصدر المكتب الاعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، بيان توضيحي لموضوع عقد شراء عجلات بيك أب ميتسوبيشي لحساب وزارة الداخلية، جاء فيه:

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