مجلس الأمن الوطني يناقش الوضع الامني على الحدود العراقية – السورية

2019/02/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 19 شباط / فبراير: عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، لمناقشة المواضيع الطارئة والمستحدثة والقضايا المطروحة على جدول اعماله .

واطلع مجلس الأمن الوطني على تقرير تفصيلي لجهاز مكافحة الارهاب عن الوضع على الحدود العراقية السورية ، والاطمئنان على الاجراءات المتخذة ومستوى الجهد الاستخباري والأمني والمراقبة والتنسيق الدائم بين القطعات العسكرية واستمرار عمليات البحث وملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المحاذية ومراقبة الشريط الحدودي لمنع اي عمليات تسلل نحو الاراضي العراقية .

وأقر المجلس ( استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب) التي قدمتها مستشارية الأمن الوطني بعد ان اجرى المجلس التعديلات والمراجعة اللازمتين ومناقشتها من جميع الجوانب .



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