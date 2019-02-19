انتهاء الإضراب في الخطوط الجوية الفرنسية بعد التوصل لاتفاق

2019/02/19 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أبرمت شركة "إير فرانس" اتفاقاً مع اتحاد الطيارين، ما وضع نهاية لفترة من الإضراب التي أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة.





وقال بنيامين سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة "أير فرانس-كيه إل إم"، اليوم الثلاثاء: ""يشكل هذا الاتفاق الأساس لثقافة قوية من قبل الطيارين في الاعتراف بقيادتهم، وأصبحت المجموعة الفرنسية الهولندية الآن في وضع يمكنها من بدء تنفيذ خططا أكثر طموحًا واستعادة موقعها القيادي الأوروبي ".





وكانت الخلافات بين شركة الخطوط الجوية الفرنسية مع الموظفين على الأجور قد كلفت الشركة 335 مليون يورو نتيجة الإضرابات في النصف الأول من عام 2018، إلى جانب استقال الرئيس التنفيذي "جان مارك جاناياك" في مايو بعد أن خسر تصويت فريق العمل بسبب صفقة رفضتها نقابات "إير فرانس".





كما وقع اتحاد الطيارين اتفاقاً بشأن الأجور تم اقتراحه في أكتوبر 2018 بعد أن رفضه في وقت سابق، حيث ينص على على حصول الموظفين على زيادة عامة في الأجور بنسبة 2%، بأثر رجعي من 1 يناير 2018 ، وزيادة عامة في الأجور بنسبة 2% من 1 يناير 2019.

وفي بيان لها اليوم أعلنت الشركة الفرنسية الهولندية أنه ستقوم بإنشاء لجنة من المديرين التنفيذين من أجل تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة بأكملها.

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