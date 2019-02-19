عضو بالفيدرالي: معدل الفائدة قد يحتاج لزيادة طفيفة

2019/02/19 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يكون في حاجة إلى رفع معدلات الفائدة، ولكن لديه الوقت لتقييم أداء الاقتصاد قبل تشديد تكاليف الاقتراض.





وأضافت "لوريتا ميستر" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بتصريحات معدّة لحدث في جامعة ديلاوي اليوم الثلاثاء: "لا يبدو أن السياسة النقدية متقدم أو متأخرة عن المنحنى المحايد، مما تتيح لنا فرصة مواصلة جمع المعلومات عن الاقتصاد"، وفقاً لوكالة "رويترز".





ولكن دعمت "ميستر" التحول الأخير للبنك المركزي إلى الانتظار والترقب بشأن معدلات الفائدة.





وأوضحت "ميستر" أن إلغاء الفيدرالي لتوقعاته بشأن رفع معدلات الفائدة كان جزءاً من تحول البنك إلى ما أسماه سياسة "طبيعية" أكثر، لكنها أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون الخطة المقبلة تشديدًا لتكاليف الاقتراض.





وتتوقع عضو الفيدرالي أن يستمر النمو الاقتصادي الأمريكي في 2019 وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي وأن نمو الوظائف سيتباطأ أيضاً، مضيفةً إلى أنه من المرجح أن يبقى التضخم بالقرب من هدف الفيدرالي البالغ 2%.





وذكرت "ميستر" أنه إذا كان أداء الاقتصاد يأتي وفقاً لتقديراتها، فقد يحتاج معدل الفائد إلى الارتفاع قليلاً عن المستويات الحالية".





وكان الفيدرالي قد قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50% في يناير الماضي.





وفي الوقت نفسه، اعترفت "ميستر" بالمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين بالإضافة إلى المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.





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