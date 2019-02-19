اعتقال 3 مسلحين أثناء اختبائهم في مبنى تحضيراً لـ “دكة عشائرية”

2019/02/19 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن احباط محاولة لـ”دكة عشائرية” في الكرادة وسط العاصمة.وقال إعلام عمليات بغداد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (19 شباط 2019) إنه “تم احباط محاولة لدكة عشائرية في الكرادة، حيث تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء […]

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