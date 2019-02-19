جيش فنزويلاً يعلن الولاء لـ “مادورو”

2019/02/19 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أنه على أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا أن “يمروا فوق جثث أفراد الجيش أولا”، مؤكدا ولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو.وقال بادرينو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الفنزويلي: “من يحاول أن يكون رئيسا هنا… فعليه أن يمر فوق جثثنا أولا”، مشددا على أن المحاولات […]

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