2019/02/19 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

أعلنت قيادة عمليات

بغداد، اليوم الثلاثاء، احباط “دكة” عشائرية في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقال إعلام القيادة

في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة

عمليات بغداد متمثلة باللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض

على ثلاثة اشخاص مختبئين في احدى العمارات في الكرادة، ويحملون أسلحة خفيفة متهيئين

لتنفيذ ما يسمى بالدكة العشائرية”.

وأضاف البيان،

أن المعتقلين “تم احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن احباط “دكة” عشائرية في منطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن احباط “دكة” عشائرية في منطقة الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).