مجلس الوزراء العراقي يصوت على اطلاق حملة لتحسين الخدمات في محافظة البصرة

2019/02/19 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلصوت مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الثلاثاء، على اطلاق حملة لتحسين الخدمات في محافظة البصرة، فيما ناقش الاستمرار بتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء ١٩ شباط ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجرت مناقشة العديد من مشاريع القرارات المعدّة لجدول الاعمال".واضاف، ان "مجلس الوزراء وافق على القيام بحملة لتحسين خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في محافظة البصرة والاسراع بالتنفيذ والانجاز".واوضح ان "مجلس الوزراء واصل إستكمال مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بدءاً من الفصل السابع ( المادة 28 ) المتعلق بمكتب رئيس مجلس الوزراء".وبين ان "المجلس قرر اضافة ممثل الى لجنة التدقيق والتحري والتحقيق المؤلفة بموجب قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، كما قرر المجلس الاستمرار بتوفير الاحتياجات الاساسية للعوائل النازحة والعائدة من المواد الاغاثية المختلفة".واكد ان "المجلس صوت على الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بحسب العقد مع شركة ( GE) ووزارة الكهرباء من اجل اكمال صيانة الوحدات الغازية/ كما اقرّ المجلس توصيات الاجتماع المختص بحسم موضوع نقل العجلات والممتلكات الاخرى التي بذمة المديريات المنقولة من الوزارات الى المحافظات بموجب القانون".

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