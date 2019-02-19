هل تخطط طهران لاستحداث محافظة دينية في العراق؟

2019/02/19 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر أن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي يشرف على إنشاء محافظة جديدة تضم‫ سامراء وبلد والدجيل وتحويلها إلى محافظة دينية.

وذكرت العربية، ان المخطط يهدف إلى تجزئة محافظة صلاح الدين إلى محافظتين على أن تكون حدود المحافظة الجديدة تبدأ من ناحية دجلة "مكيشيفة" جنوب تكريت وتنتهي عند حدود العاصمة بغداد.

جدير بالذكر أن السفير الإيراني إيرج مسجدي وصل مدينة سامراء اليوم الثلاثاء، واجتمع مع مسؤوليها، وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمسجدي إلى سامراء.

ووزع سفير طهران ببغداد هدايا لمدراء الدوائر في سامراء قبل أن يغادر المدينة متوجها إلى بغداد.

وتضم مدينة سامراء مراقد دينية تستقطب زوارا من إيران كانت القاعدة فجرتها عام 2006، ما تسبب في إشعال حرب طائفية في البلاد.

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