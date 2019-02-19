التشكيلة الاساسية لليفربول وبايرن ميونيخ في مباراة الابطال

2019/02/19 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب “أنفيلد” الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي الإيطالي جانلوكا روكي.واختار المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، […]

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