الحلبوسي من برلين: نتطلع لاستمرار الدعم الدولي للقضاء على خلايا الإرهاب والفكر المتطرف وإعادة الإعمار

2019/02/19 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له في برلين خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا عدة ملفات أبرزها العلاقات الثنائية، والأمن، وإعادة الإعمار، والشراكة الاقتصادية.

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