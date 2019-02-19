الغانمي يتفقد مقر العمليات المشترك المتقدم في كركوك

2019/02/19 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، مقر العمليات المشترك المتقدم، وقيادة الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، وقيادة الفرقة الرابعة عشرة في محافظة كركوك برفقة معاونه وعدد من ضباط هيئة الركن.

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