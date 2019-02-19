بالصور ، حرق منزلين عائدين لابناء الديانة الكاكائية من قبل داعش

2019/02/19 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خانقين حصلت ايزيدي 24 على صور حصرية للمنزلين المحروقين من قبل تنظيم داعش الإرهابي و العائدين لمواطنين كاكائين في قرية مبارك ضمن قضاء خانقين في محافظة ديالى .كما كان قد كشف رئيس منظمة “ميثرا” للتنمية والثقافة اليارسانية، رجب عاصي كاكه ي ، اليوم الثلاثاء 19.02.2019 ، عن تعرض الكاكائين لهجوم من […]

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