الفعاليات الشعبية تتصاعد على حدود غزة ضمن رسائل إنذار لتلكؤ إسرائيل في تنفيذ تفاهمات الهدوء

2019/02/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة تصاعدا، في سياق الضغط الذي تمارسه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، من أجل إلزام الاحتلال

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