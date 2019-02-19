مؤتمر وارسو… مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الأوروبية

2019/02/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في العاصمة البولندية، وارسو، يومي 13 و14 شباط/ فبراير 2019، المؤتمر الوزاري لتعزيز “السلام والأمن في الشرق الأوسط”، بحضور ممثّلين عن

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