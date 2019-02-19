الخزعلي يعلق على حوداث الاختطاف الاخيرة: لا نستبعد تورط الاميركان

2019/02/19 | 22:51

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بغداد اليوم - بغداد

علق الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء (19 شباط 2019)، على حوادث الاختطاف الاخيرة في محافظتي كربلاء وصلاح الدين، مبياً أنه لا يستبعد وقوف الاميركان وراء ذلك.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في (تويتر)، إنه "‏في ظل التركيز الأمريكي الأخير على عودة خطر داعش التي تزامنت مع انسحابهم من ‎سوريا ومحاولة ايجاد مبررات لتواجدهم في العراق لا نستبعد الأيادي الأمريكية وراء خطف ومن ثم قتل المدنيين قي كربلاء وصلاح الدين".

وكانت فرقة العباس القتالية قد اعلنت، الثلاثاء، العثور على ست جثث تعود للمغدورين الذين اختطفهم داعش قرب عرعر.

وقالت الفرقة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مركز شرطة النخيب استعان بفرقة العباس القتالية لنقل جثث المغدور بهم الستة الذين عثر عليهم حرس الحدود في منطقة ام جذعان والتي تبعد نحو ١٥٠ كيلو متر عن نقاط مسؤولية فرقة العباس في قاطع النخيب".

واضافت، ان "طبابة فرقة العباس تستعد الان لنقل جثامين الشهداء المغدور بهم الى الطب العدلي"، موضحة ان "الشهداء من مدينة النجف وخرجوا بحثاً عن نبات الكمأ".

واشارت الى أن "الفرقة تمنع خروج المدنيين خارج قاطع مسؤوليتها حفاظا على ارواحهم".

وكان مركز الاعلام الأمني أكد، الاثنين (18 شباط 2019)، أن مسلحين اختطفوا 12 شخصاً من اهالي محافظتي كربلاء والانبار وناحية النخيب، اثناء بحثهم عن الكمأ بمناطق قرب النخيب.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين نوع (بيك اب) قاموا بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب".وأضافت، أنه "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والانبار"، مبينة أنه على الفور باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحدث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث".والعملية هي الرابعة من نوعها، حيث سبق أن اختطف التنظيم 3 اشخاص واعدمهم بعملية مشابهة في صلاح الدين، قبل أن يختطف خمسة آخرين بمناطق الأنبار الصحراوية.

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