محدث.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى بـ10 أشهر بمكاسب 22 دولاراً

2019/02/19 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عززت أسعار الذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوى في 10 أشهر، ليربح المعدن أكثر من 22 دولاراً مع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية العالمية الذي وضع ضغوطاً على أداء الدولار.





وزاد المعدن الأصفر مكاسبه مع تحول العملة الأمريكية للهبوط متجهةً لتسجيل الانخفاض اليومي الثالث على التوالي.





وظهرت في الفترة الماضية بوادر لحل الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تكثيف المباحثات المشتركة بين الجانبين، حيث بدأت في الأسبوع الجاري جولة جديدة من المباحثات.





كما انتشرت تقارير صحفية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمدد فترة الهدنة التجارية مع الصين والتي تقتضي الامتناع عن زيادة التعريفات الجمركية لمدة شهرين، حيث من المقرر لها أن تنتهي في 1 مارس المقبل.





كما أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الجاري أصبحت أقل دعماً للتشديد النقدي الأمر الذي ساهم في دعم أسعار الذهب.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال فبراير الجاري.





وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أبريل بنحو 1.7% أو ما يوازي 22.70 دولار ليصل إلى 1344.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل الماضي

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9% عند 1340.01 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 96.483.





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