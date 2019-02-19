صور: ضحايا جمع الكمأ يواصلون التساقط في الصحراء العراقية

2019/02/19 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اظهرت صورُ، اليوم الثلاثاء، ضحايا حادثة النخيب الذين خطفوا يوم أمس حيث تم العثور عليهم مقتولين في الصحراء. وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في حديث لـ”ناس”، إنه “مازال هناك عدداً من المفقودين لم يتم العثور عليهم حتى الان”.ولم ينشر “ناس” بقية الصور ألتي تلقاها لبشاعتها.

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