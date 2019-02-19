مسرور البارزاني: نأمل زيادة المساعدات الأوروبية وتهيئة الارضية الملائمة لعودة النازحين الى ديارهم

2019/02/19 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإستقبل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور البارزاني، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، ومفوض الاتحاد الاوروبي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستايليناديس والوفد المرافق لهم، حيث دعا مسرور البارزاني الدول الأوربية لزيادة المساعدات التي تقدمها لتهيئة الارضية الملائمة لعودة النازحين لديارهم.وذكر بيان لمكتب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه "جرى خلال اللقاء تناول آخر مستجدات وتطورات الحرب على الإرهاب في المنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية والفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين، والمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان، بأن "مسرور البارزاني قد عبر عن شكره لبلجيكا حكومةً وشعباً على المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب، معرباً عن أمله في استمرار وتوسيع إطار المساعدات البلجيكية والأوروبية في مجال إعادة الإعمار ومساعدة النازحين في إقليم كوردستان، وتهيئة تهيئة الارضية الملائمة لعودة النازحين العراقيين الى ديارهم".من جانبه، أعرب نائب رئيس وزراء بلجيكا، بحسب البيان عن "تقديره للتضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة"، مبيناً بأن زيارته هذه تأتي "بهدف مساعدة العراق وإقليم كوردستان"، مؤكداً "استعداد بلاده تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة".وأردف البيان، "أن مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، قد ثمن دور إقليم كوردستان في إيواء هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين والنازحين"، مشيراً الى "استعداد الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات الإنسانية والتعاون في مختلف المجالات".

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