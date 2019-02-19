2019/02/19 | 22:56

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ترامب: المباحثات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد لكنها معقدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: المباحثات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد لكنها معقدة قناة الغد.

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