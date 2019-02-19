المخابرات تعلن نتائج حملتها الأولى ضد الفاسدين ومنتحلي الصفة

2019/02/19 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]القى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء.

وذكر بيان له، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، انه "وإستمراراً لسلسلة الإنتصارات العسكرية والأمنية والإستخبارية التي حققها أبناء العراق على عصابات داعش الإرهابية ولترسيخ الأمن المتحقق بفضل تلك التضحيات واستكمالاً لدور أجهزتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم، تمكن أخوانكم في جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء".واضاف" كذلك إنتحال صفة ضباط في الجهاز وهم كل من المدعو [اسعد علي قاسم محمد ، هشام عباس عطية عبد ، موفق إبراهيم جبير و مازن حسام عبد الرحمن]،حيث اتصل المتهمون المذكورون بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وقاموا بابتزازهم مادياً".واشار الى انه" تمت عملية إلقاء القبض بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود وقد ضُبِطَ بحوزتهم عدد من الأختام المزورة لوزارتي [النفط ، التربية]، فضلاً عن أسلحة مختلفة بالأضافة إلى عدد من شرائح الهاتف النقال و قد دونت اعترافاتهم قضائياً باشراف محكمة تحقيق الكرخ وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل من محافظتي [بغداد وكربلاء المقدسة]".وتابع البيان ان" هذه العملية تعد الحملة الاولى لمجموعة من العمليات التي سيقوم بها جهازنا لمتابعة كل الفاسدين الذين يقومون بابتزاز المسؤولين والمواطنين والاحتيال عليهم، في الوقت الذي نعاهدكم فيه على مواصلة الجهود حتى القضاء التام على الأرهابيين والمفسدين نهيب بمواطنينا الأعزاء رصد تلك الحالات وعدم التعامل معضعاف النفوسوالتعاون مع إخوتهم في الأجهزة الأمنية والإستخبارية للإبلاغعن أية حالات مشبوهة أو عمليات نصب وإحتيال يمكن أن تهدد أمن الوطنوالمواطن ولنتعاون معاً في إرساء عراق آمن ومستقر".

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