2019/02/19 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:الازمات في المنطقة ذاهبة للتسوية لرفض الجميع للحرب .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي:الازمات في المنطقة ذاهبة للتسوية لرفض الجميع للحرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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