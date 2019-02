ليفربول - بايرن ميونيخ: مشاهدة البث المباشر الآن على beIN SPORTS

2019/02/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجريات مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة- الحكم الإيطالي رزكي يطلق صافرة انطلاق المباراة- محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربولتشكيلة ليفربول

#UCL team news! 🔴The Reds line-up against @FCBayern...



https://t.co/oIz5xHyJTH

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2019

تشكيلة بايرن ميونيخ

TEAM NEWS 📋 Your #FCBayern XI to take on @LFC is here 🔴⚪#packmas #UCL #LFCFCB pic.twitter.com/lHqYlZPcMk

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 19, 2019

البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخمشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبايرن ميونيخليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTSموعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخيستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في بث مباشر عبر الانترنتكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

