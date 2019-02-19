2019/02/19 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات المزمنة في أواسط العمر، تسبب اضطراب الذاكرة وغيرها من القدرات المعرفية قبل سن الشيخوخة.ونشر موقع “MedicalXpress” نتائج هذه الدراسة، التي شارك فيها 12336 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 57 سنة، واستمرت التجربة 20 عاما.وحلل الأطباء عينات من دم كل مشترك، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).