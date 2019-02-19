أردوغان: ليس بوسعنا تحمل موجة هجرة جديدة بمفردنا

2019/02/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء

بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست

المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لايمكن اعتباره

الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا".

وأكد على أن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى

للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.

ولفت الرئيس أردوغان أن إنفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها

الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار.

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