سيناتور أميركي: على اميركا أن تنضم لألمانيا في وقف مبيعات السلاح للسعودية

2019/02/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لفت السيناتور الجمهوري راند بول إلى أنه "يجب على ​الولايات المتحدة​

أن تنضم ل​ألمانيا​ في وقف مبيعات ​السلاح​ للسعودية".

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