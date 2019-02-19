2019/02/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} أعلن مسؤول نفطي عراقي اليوم الثلاثاء ان شركة نفط البصرة خفضت مستويات انتاجها من النفط الخام بما بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا منذ الشهر الماضي تنفيذا لقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول كانون الثاني الماضي.

وقال احسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة في تصريح صحفي ان "شركة نفط البصرة خفضت مستويات انتاجها من النفط الخام في حقولها والمستثمرة من الشركات الاجنبية التزاما بخطة منظمة اوبك لتخفيض انتاج الدول الاعضاء وبينها العراق من اجل استقرار سوق النفط العالمية".من جانب اخر عقد فياض النعمة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج اليوم اجتماع في محافظة البصرة مع ممثلي شركة لوك اويل الروسية لمناقشة استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام في حقل غربي القرن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفض انتاج نفط البصرة تنفيذا لقرار أوبك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفض انتاج نفط البصرة تنفيذا لقرار أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).