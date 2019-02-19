2019/02/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من شرطة النجدة، القبض سائق أجرة دهس مدنياً ولاذ بالفرار في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية النجدة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة الشعب تقاطع حي الكوفة، ألقت القبض على شخص يقود عجلة نوع {اوبترا} أجرة صفراء اللون قام بدهس مواطن ولاذ بالفرار".وأضاف "تم تعقب المتهم والقبض عليه داخل الازقة من قبل دوريات نجدة الشعب" مشيراً الى "نقل المصاب الى مستشفى الامام علي {ع} وان حالته الصحية جيدة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سائق أجرة دهس مدنياً ولاذ بالفرار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سائق أجرة دهس مدنياً ولاذ بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).