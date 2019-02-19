رئيس الزمالك يشيد بالثنائي بوطيب وزيزو

2019/02/19 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتراجتمع رئيس نادي الزمالك المصري بلاعبي الفريق قبل سفرهم إلى السويس استعداداً لخوض معسكر مغلق.

يأتي ذلك قبل مواجهة نادي طلائع الجيش يوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري المصري الممتاز.



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وأشاد رئيس النادي الأبيض بالثنائي "زيزو" وخالد بوطيب، وتحديداً أداءهما في مواجهة إنبي الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2-1.

كما طالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الأبيض للمسابقة، والتي يحتلها بـ51 نقطة.





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