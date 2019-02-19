الشيخ الأمين قيس الخزعلي: لا نستبعد الأيادي الأمريكية وراء خطف المدنيين في كربلاء وصلاح الدين

2019/02/19 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، انه:

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