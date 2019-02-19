عبد المهدي يعزي بإستشهاد السيد محمد صادق الصدر

2019/02/19 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عزى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الشعب العراقي بذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر.وقال عبد المهدي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، “يستذكر ابناء شعبنا في مثل هذه الايام مسيرة الجهاد والاستشهاد ومقاومة النظام الدكتاتوري المستبد، حين وقف سماحة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وقفته المشهودة واطلق صرخته المدوية في وجه النظام حتى ...

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