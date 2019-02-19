قيس الخزعلي يلمّح إلى علاقة “الاميركان” بقتل جامعي الكمأ في النخيب

2019/02/19 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –ناس لمح زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، إلى علاقة القوات الامريكية المتواجدة في العراق بقتل المدنيين في محافظتي صلاح الدين وكربلاء، في تعليقه على حادثتي النخيب وجبال حمرين.وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في “تويتر” تابعها “ناس” اليوم (19 شباط 2019)، انه “في ظل التركيز الأمريكي الأخير على عودة خطر داعش […]

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